Zelenski duyurdu: Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesi başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin başladığını bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'dan tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesinin Odessa bölgesindeki Çornomorsk'ta başladığını bildirdi.
Volodimir Zelenski, ziyaret ettiği Çornomorsk Limanı'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre tahıl sevkiyatının başlatılması için gereken hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Zelenski, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakcı, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink ile diğer diplomatlarla limana gelerek, savaşın başlamasından bu yana ilk geminin burada sevkiyat için yüklenmeye başladığını vurgulayarak, "Savaşın başlangıcından itibaren ilk gemi yükleniyor, bu bir Türk gemisidir" dedi.
Zelenski, "Tarafımız tamamen hazır. Ortaklarımıza, BM ve Türkiye'ye tüm sinyalleri ilettik ve ordumuz güvenli durumu garanti ediyor. Altyapı Bakanı, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde. Onlardan bir sinyal bekliyoruz, sanırım bu bugün ya da yarın olacak" diye konuştu.
Zelenski ayrıca, Ukrayna olarak küresel gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Ukrayna tahılını ihraç etmeye hazırız. Ortaklarımızdan ulaşımın başlamasıyla ilgili sinyaller bekliyoruz" ifadesini kullandı.
ODESSA LİMANI GAZETECİLERE AÇILDI
Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da aylardır kapalı olan Odessa Limanı, bugün yerel ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerinin ziyaretine açıldı.
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun