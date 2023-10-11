Zelenski Hamas'ı kınadı: İsrail'e destek istedi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:52

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:52

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

İsrail için uluslararası destek çağrısında bulunan Zelenski, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı kınadı.

Zelenski, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tam ölçekli savaşımızın ilk günlerini hatırlıyorum. Önce Belarus'tan füzelerle, sonra da Rus ordusundan gelen terörist saldırılarla başladı. Bizim için en büyük trajediydi. Çok fazla ölüm yaşadık, çok fazla. Ve yalnız olmamak çok önemliydi. Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Bu yüzden [dünya] liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir. Herhangi bir kurumdan bahsetmiyorum. Sadece terör saldırıları altında ölmekte olan insanları desteklenmesinden bahsediyorum. Birlik olmak yalnız olmaktan daha önemlidir, daha güçlüdür"