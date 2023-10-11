Zelenski Hamas'ı kınadı: İsrail'e destek istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı ve uluslararası destek çağrısında bulundu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.
İsrail için uluslararası destek çağrısında bulunan Zelenski, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı kınadı.
Zelenski, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Tam ölçekli savaşımızın ilk günlerini hatırlıyorum. Önce Belarus'tan füzelerle, sonra da Rus ordusundan gelen terörist saldırılarla başladı. Bizim için en büyük trajediydi. Çok fazla ölüm yaşadık, çok fazla. Ve yalnız olmamak çok önemliydi. Birlik olmak, ulusunuzu kurtarmanıza yardımcı olabilir. İnsanların hayatını kurtarabilir. Bu yüzden [dünya] liderlerine tavsiyem, İsrail'e gitmeleri ve insanları desteklemeleridir. Herhangi bir kurumdan bahsetmiyorum. Sadece terör saldırıları altında ölmekte olan insanları desteklenmesinden bahsediyorum. Birlik olmak yalnız olmaktan daha önemlidir, daha güçlüdür"
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Trollere devlette kadro!
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- 'Efsane' şarkıcı İYİ Parti'nin adayı oldu!
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
- Kılıçdaroğlu 'Cemal Canpolat' sessizliğini bozdu
- Samsunspor yeni hocasını resmen açıkladı!
- AB'den 'Gazze' açıklaması