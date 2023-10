İsrail-Filistin geriliminde 5. gün

İsrail ve Filistin arasındaki gerilimde beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 950'yi aştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz" dediği Gazze gece boyunca bombalandı.

Filistin Enerji Kurumu Başkanı, Gazze elektrik santralindeki yakıtın 10-12 saat içerisinde tükeneceğini ifade etmişti.

Gazze Enerji Kurumu, elektriklerin kesilmesi ile ilgili bilgiyi güncelledi ve elektrik santralindeki yakıtın 14.00 itibariyle biteceğini bildirdi.

Uluslararası hukuk uzmanı Sayid el-Dahşan'ın evine hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısı sırasında ailesini ziyaret eden hukuk uzmanının yanı sıra en az 30 kişi öldü.

Hamas sözcüsü Gazi Hamad'ın evi, Hamas siyasi bürosunun diğer birçok üyesinin eviyle birlikte yerle bir oldu.

Hamad, "Bu düzeyde bir ölüm ve yıkım görülmemiş bir şey" dedi.

İsrail ait savaş uçakları, Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni hedef aldı.

AFP'de yer alan habere göre, Üniversite yetkilisi Ahmed Orabi, "Yoğun hava saldırıları üniversitenin bazı binalarını tamamen tahrip etti" dedi.

İsrail ordusu, Hamas tarafından geliştirilen ve Gazze Şeridi üzerindeki uçakları tespit etmek için kullanılan gelişmiş bir izleme sistemini imha ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Hamas'ın uçakları tespit ve takip etmek amacıyla Gazze'deki güneş ısıtıcılarının içine gizlenmiş yüksek kaliteli kameralardan oluşan bir ağ kurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, hafta sonu İsrail'e sızan en az bin Hamas militanının cesedini saydığını açıkladı.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, son gün içinde en az 18 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Hagari, "Bu, saldırının boyutunu gösteriyor. Bir baskın için değil ama fetih için ekipman ve değerlendirmeleri vardı" dedi.

Bölgeden haber akışı sağlanmasına yardımcı olan Al Jazeera muhabiri, Filistinlilerin, güne barut kokusu ve etrafı kaplayan toz bulutuyla başladığını bildirdi.

Gazze'nin gece boyunca bombalandığını ve binlerce ailenin evlerini terk ettiğini ifade eden Al Jazeera muhabiri, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Bu bir işkence. Bombalama sesleri gittikçe yaklaşıyor ve yükseliyor. Barut kokusu her yerde ve toz havayı dolduruyor. Gazze'de ne sabah ama" diye yazdı.

Can’t believe what is going on!! Israeli bombardment didn’t stop since this evening. Thousands of families were seen fleeing their homes. The bombing continues all along eastern to western areas of the Gaza Strip.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilisi Hüseyin el-Şeyh, Gazze'ye gıda ve tıbbi malzeme gönderilmesinin talep edildiğini ancak İsrail'in bu durumu reddettiğini açıkladı.

FKÖ yetkilisi Hüseyin el-Şeyh, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Uluslararası insani yardım kuruluşlarını ve uluslararası toplumu saldırganlığı durdurmak, yardım malzemelerinin girişine izin vermek ve Gazze Şeridi büyük bir insani felaketle karşı karşıya olduğu için elektrik ve suyu yeniden sağlamak üzere acilen müdahale etmeye çağırıyoruz" dedi.

We requested that food and medical supplies be entered urgently to our people in the #Gaza Strip, but Israel refused. We call on international humanitarian institutions and the international community to intervene urgently to stop the aggression and allow the entry of relief… https://t.co/iowT3S543b