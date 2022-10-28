Zelenski, hava savunması için istedi: ABD, HIMARS mühimmatlarını gönderiyor

28 Ekim 2022 Cuma, 11:33

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

John Kirby, ABD'nin, Ukrayna'ya HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat içerecek 275 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi sağlanacağını doğruladı.

Kirby, "Bence çok, çok yakında Ukrayna'ya ABD'den ek askeri yardım sağlanacak. ABD zaten 20'den fazla yardım paketi sağladı. Başkan Biden'ın daha önce söylediği gibi bunu ne kadar sürerse sürsün yapmaya devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

AP'ye demeç veren ABD'li yetkililer, ABD'nin Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını söyledi.

Yetkililer, bu yardımın tahsisin 24 saat içinde resmen ilan edilebileceğini aktardılar.

Yeni askeri yardım paketinin çoğunlukla mühimmat içereceği belirtilirken, bunun Pentagon'un envanterinden temin edileceği bildirildi.