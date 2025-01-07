Zelenski iddia etmişti: Belarus'tan yalanlama geldi

Yayınlanma: 07.01.2025 - 08:30

Güncelleme: 07.01.2025 - 08:30

Belarus, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Basın Sözcüsü Natalya Eismont, yaptığı açıklamada, Zelenski’nin verdiği röportajda 2022’de gerçekleştiğini belirttiği telefon görüşmesindeki "özür dileme" iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

Eismont açıklamasında, "Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, özür dileyecek hiçbir şeyimiz olmadığı için Zelenski’den herhangi bir özür dilemedi. Her şeyden önce hatırladığımız üzere Ukrayna, ABD ve tüm Batı’dan daha önce Belarus’a karşı ilk yaptırım uygulayan ülke oldu" ifadesini kullandı.

İki ülkenin liderleri arasındaki telefon görüşmesinin Lukaşenko’nun küçük oğlu Nikolay’ın duygusal tepkisi sayesinde gerçekleştiğini aktaran Eismont, Belaruslu liderin Zelenskiy’i müzakere masasına oturmaya çağırdığını belirtti.

O zaman da şimdi de Lukaşenko’nun çatışmaların yaşanmasının Zelenski’nin politikalarından kaynaklandığından şüphe duymadığının altını çizen Eismont, "Eğer Zelenski, Batılı yöneticileri daha az dinleseydi ve halkının çıkarları tarafından yönlendirilseydi o zaman bu savaş önlenebilirdi" dedi.

ABD'li podcast yayıncısı Lex Fridman'a konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci ya da üçüncü gününde Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, şöyle devam etmişti:

"(Lukaşenko) Benden özür diledi ve şöyle dedi, 'Bu benim suçum değil. Füzeler benim topraklarımdan fırlatıldı ama bunları fırlatan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'di. Tanıklarım var, özür dilerim'."

Zelenski, Lukaşenko'nun kendisine Ruslara karşı savaşamayacağı uyarısında bulunduğunu kaydederek, Belaruslu mevkidaşına "Bu bir savaş. Belarus'tan topraklarımıza füze fırlatıldı. Buna nasıl izin verdiniz?" ifadesini kullandığını aktarmıştı.

Bunun üzerine Lukaşenko'nun "Tamam, o zaman misilleme yapın. (Mozyr Petrol Rafinerisi) Rafineriyi vurun. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun" dediğini öne sürmüştü.