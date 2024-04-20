Zelenski ihtiyaçları sıraladı: Bunlar durumu değiştirebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı topraklarını savunmak için hava savunma sistemleri, uçak ve uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 10:19
Zelenski ihtiyaçları sıraladı: Bunlar durumu değiştirebilir
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savunma bakanları düzeyinde çevrim içi yapılan Ukrayna-NATO Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın çeşitli kentlerine sürekli saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, yılbaşından bu yana Ukrayna topraklarına hipersonik füzeler dahil yaklaşık 1200 füze fırlatıldığını ve 1500 insansız hava aracı (İHA) gönderildiğini aktardı.

Zelenski, "Harkiv, Odessa, Sumi, Çernigiv, Mıkolayiv, Herson, Dnipro kentleri Rus teröristlerine karşı sağlam bir korunma sistemine sahip değil. Ben bu konuşma için hazırlanırken, onlar Pivdenniy Limanı'nı vurdu. Birkaç füze, sadece Ukrayna liman altyapısına değil Singapurlu tesislere de isabet etti" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun havada avantajlı, Ukrayna'nın imkanlarının ise kısıtlı olduğunu kaydeden Zelenski, şöyle devam etti:

"Savunma için en az 7 Patriot ve benzeri hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Bunlar çok sayıda hayat kurtarabilir ve gerçekten durumu değiştirebilir. Bu sistemler sizde (NATO'da) var. Topçular için topların da nihayet cepheye ulaştırılması gerekiyor. Bu bizim uzun menzilli kabiliyetimiz. Ortakların kendi güçlerinden korkmaları çok saçma. Askerlerimizin ellerinde ne kadar fazla uzun menzilli silah olursa barış o kadar yakınlaşır. Cephe hattında şu anda uzun menzilli füzelere ve toplara çok ihtiyaç var. Rusya Hava Kuvvetlerinin üstesinden gelinmesi için yeterli sayıda uçağa ihtiyaç var."

İran'ın İsrail'e geçen hafta sonu düzenlediği saldırıya değinen Zelenski, yapılan saldırının engellendiğini ve bunun, NATO'nun Orta Doğu'daki hava savunmasının etkinliği sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

NATO'nun ittifak üyesi olmayan İsrail'e destek çıktığını kaydeden Zelenski, bu durumda NATO'nun savaşa çekilmediğini ve meselenin tarafı olmadığını belirtti.


Ukrayna haberleri Volodimir Zelenski haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan ABD'ye suçlama: Ukrayna'ya sağladığı destekten kar elde ediyor

Rusya'dan ABD'ye suçlama: Ukrayna'ya sağladığı destekten kar elde ediyor
Ukrayna ve Batılı ülkelere suçlama: Uluslararası terör örgütlerini kullanıyorlar

Ukrayna ve Batılı ülkelere suçlama: Uluslararası terör örgütlerini kullanıyorlar
Avrupa'da 'yasaklı' sera gazı alarmı: 'Kaçakçıların rotası Türkiye, Rusya ve Ukrayna'

Avrupa'da 'yasaklı' sera gazı alarmı: 'Kaçakçıların rotası Türkiye, Rusya ve Ukrayna'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: İstinyePark AVM'de korkutan yangın!

Son Dakika: İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'

Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'

Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş gelişme: 'Tahliye' kararı çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş gelişme: 'Tahliye' kararı çıktı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu