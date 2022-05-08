Zelenski: 'İkinci Dünya Savaşı'nın yıldönümünde kötülük geri döndü!'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazar günü yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın müttefiklere resmen teslim olmasını andığı zafer bayramı için yaptığı konuşmasında "Kötülük Ukrayna'ya geri döndü" açıklamasında bulundu

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 17:30
Zelenski: 'İkinci Dünya Savaşı'nın yıldönümünde kötülük geri döndü!'
Abone Ol google-news

Reuters'ın haberine göre, Zelenski telegram üzerinden paylaştığı videoda, 24 Şubat'ta Rusya'nın işgali ile İkinci Dünya Savaşı'nda uğruna savaştıkları hayatın son erdiğini söyledi. "Kötülük geri geldi. Tekrar! Farklı bir biçimde, farklı slogan altında ama aynı amaç için" paylaşımında bulundu.

Ukrayna ve müttefiklerinin kazanacağını söyleyen Zelenski, savaşın son günlerinde yakalanmamak için sığınakta intihar eden Nazi lideri Adolf Hitler'e atıfta bulunarak, "Hiçbir kötülük yaptıklarının bedelini ödemekten kaçamaz, sığınakta saklanamaz" diye ekledi.

Rusya başlattığı Ukrayna işgalini, "Naziler" olarak adlandırdığı gruba karşı düzenlendikleri "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor. 


Zelenski 2. dünya savaşı Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna

  • İlgili Haberler

  • Rusya Devlet Başkanı Putin’den 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği Rusya Devlet Başkanı Putin’den 9 Mayıs Zafer Bayramı tebriği

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler