Zelenski: 'İkinci Dünya Savaşı'nın yıldönümünde kötülük geri döndü!'

08 Mayıs 2022 Pazar, 17:30

Reuters'ın haberine göre, Zelenski telegram üzerinden paylaştığı videoda, 24 Şubat'ta Rusya'nın işgali ile İkinci Dünya Savaşı'nda uğruna savaştıkları hayatın son erdiğini söyledi. "Kötülük geri geldi. Tekrar! Farklı bir biçimde, farklı slogan altında ama aynı amaç için" paylaşımında bulundu.

Ukrayna ve müttefiklerinin kazanacağını söyleyen Zelenski, savaşın son günlerinde yakalanmamak için sığınakta intihar eden Nazi lideri Adolf Hitler'e atıfta bulunarak, "Hiçbir kötülük yaptıklarının bedelini ödemekten kaçamaz, sığınakta saklanamaz" diye ekledi.

Rusya başlattığı Ukrayna işgalini, "Naziler" olarak adlandırdığı gruba karşı düzenlendikleri "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.