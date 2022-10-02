Zelenski, 'İlhakın maskaralık olduğunun kanıtıdır'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Liman kentinden çekilmesini, ilhakın "maskaralık" olduğunun kanıtıdır açıklamasında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna askerlerinin Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrine girdiğini duyurmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Zelenski, Moskova'nın referandumların sonucunda Ukrayna bölgelerinden geri çekilmesi üzerine "Rusya'nın ilhak girişimi 'mutlak bir maskaralığın kanıtıdır" dedi.
Ukrayna lideri, "Moskova'nın propagandacıları, Donbas'ta bir 'sözde referandum' filmi çektiler. Şimdi orada Ukrayna bayrağı var. Donbas üzerinde daha fazla Ukrayna bayrağının dalgalanacağına söz veriyorum. Ukrayna bayrağı zaten Lyman'da. Orada hala çatışmalar devam ediyor, ancak herhangi bir sözde referandumdan eser yok" diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, geri çekilmelerin tuzağa düşmemek için bir taktik olduğunu söyledi.
Konaşenkov, Ukrayna kuvvetlerinin sayıca "önemli bir üstünlüğe" sahip olduğunu ve Rusların "daha avantajlı hatlara" çekildiğini ifade etti.
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