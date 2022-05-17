Zelenski, 'İşgalcilerin ana hedefleri, Severodonetsk ve Donbas’taki diğer şehirler'

17 Mayıs 2022 Salı, 12:51

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gerçekleştirdiği görüşmele dair bilgiler verdi. Zelenski, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile savaş sırasında ayda yaklaşık 5 milyar dolar olan devlet bütçe açığı göz önüne alındığında, Ukrayna’ya mali yardım sağlanmasının nasıl hızlandırılacağı hakkında konuştuğunu belirtti.

Zelenski ayrıca, daha fazla iş birliğinin ana yönleri hakkında da konuştuklarını ifade ederek, “G7 maliye bakanları toplantısının öncesinde, IMF Başkanı ile yapılan bu görüşmeler, Ukrayna için çok önemli kararlar için doğrudan bir hazırlık niteliğindedir” dedi. Zelenski, yüksek rütbeli Polonyalı bir delegasyonun Kiev’de çalışmalar yaptığını ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde iş birliği konusunda istişareler yapıldığını belirtti. AB’nin Rusya’ya yönelik altıncı bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Zelenski, “Petrol ambargosu bunun bir parçası olmalı ve bu sadece devletimizin değil, tüm Avrupa'nın çıkarınadır. Bunun farkında olan ve ilgili kararın alınmasına yardımcı olan liderlere minnettarım” şeklinde konuştu.

ABD ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNA HİTAP ETTİ

ABD öğrenci topluluğuna, önde gelen üniversitelerin temsilcilerine, hitap ettiğini söyleyen Zelenski, bu eğitim kurumlarının rektörleri ve başkanlarıyla da görüştüğünü ifade etti. Zelenski, “Kilit mesele, savaştan sonra eğitim sistemimizi yeniden inşa etmeye Amerikan üniversitelerini dahil etmektir. Buna ek olarak, demokrasinin korunması, Rus propagandası ve sahtekarlıklara karşı koyma dahil olmak üzere siyasi konuları tartıştık” dedi.

MARİUPOL’DAN 264 ASKER TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol’deki Azovstal demiz çelik fabrikasından, 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu. Ağır yaralı 53 askerin tedavi için Novoazovsk’taki tıbbi bir tesise, diğer 211 askerin ise insani koridor aracılığıyla Olenivka’ya götürüldüğü belirtildi. Askerleri eve getirmek için bir değişim prosedürünün uygulanacağı ifade edilen açıklamada, Azovstal’daki kalan diğer askerleri kurtarma çabalarının sürdüğü belirtildi.

“ADAMLARIMIZI EVE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Ayrıca, Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Mariupol’deki durumla ilgili olarak “Ukrayna ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, istihbaratı, müzakere ekibi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler’in eylemleri sayesinde, umarız adamlarımızın hayatını kurtarabiliriz. Bunların arasında ağır yaralılar da var, onlara tıbbi yardım sağlanıyor. Vurgulamak istiyorum. Ukrayna'nın Ukraynalı kahramanlara canlı ihtiyacı var. Bu bizim ilkemizdir. Mariupol savunucularını kurtarma operasyonu askeri ve istihbarat görevlilerimiz tarafından başlatıldı. Adamlarımızı eve getirmek için çalışmalar devam ediyor ve bu hassasiyet ve zaman gerektiriyor” dedi.