Zelenski kurtarılan askerler hakkında konuştu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlattı ve "24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu" açıklamasında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesinde savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana toplam bin 300'den fazla Ukraynalı askeri personelin Rus esaretinden kurtulduğunu duyurdu.
Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlattı.
En son 1 Aralık'ta Rusya ile yaptıkları esir takasıyla 50 Ukraynalı askeri personelin evlerine döndüğünü kaydeden Zelenskiy, şimdiye kadar toplam bin 300'den fazla Ukraynalının Rus esaretinden kurtulduğunu bildirdi. Zelenski, "Hepsini geri getirelim. Ukrayna'nın tamamı özgür olacak. Tüm Ukraynalılar evde olacak" dedi.
Ukrayna'da din hizmetleri kurumlarında Rus gizli servislerinin yetkisinin azaltılması için güvenlik güçleri ile toplantı düzenlediklerini kaydeden Zelenski, şöyle devam etti:
"Ulusal güvenliği sağlamaktan sorumlu tüm kurumlar, Rus özel servislerinin Ukrayna'nın dini ortamındaki yıkıcı faaliyetlerini tespit etmek ve bunlara karşı uygulanacak önlemleri güçlendirmelidir. Ve kişisel yaptırımlara başvurun. İsimler yakında açıklanacak."
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