Zelenski, Macron'un, Rusya ile diyalog konusunda vaktini boşa harcadığını söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un Rusya ile diyalog kapısını açık tutması konusundaki açıklamasına yönelik, “Macron zamanını boşa harcıyor” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un Rusya ile diyalog kapısını açık tutması konusundaki açıklamasını değerlendirdi.
Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya’nın mağlup edilmesi ancak ezilmemesi gerektiğini ifade ederek, diyalog kapısının açık kalmasının önemine değinmişti.
Zelenski, Rusya ile diyaloğun “zaman kaybı” olduğunu ifade ederek, “Yararsız bir diyalog olacak, aslında Macron zamanını boşa harcıyor. Rusya'nın tutumunu değiştiremeyeceğimiz sonucuna vardım. Eski Sovyet imparatorluğunu yeniden inşa etme rüyasında kendilerini izole etmeye karar verdilerse, yardım edemeyiz. Karşılıklı saygı temelinde uluslararası kamuoyuyla işbirliği yapıp yapmamak onlara kalmış. Ekonomik yaptırımlar uygulandığında bizi Rusya'yı tecrit etmekle suçlayanlar oldu ama gerçek bu değildi. Putin'i marjinalleştiren savaş başlatma kararıydı” dedi.
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