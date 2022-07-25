Zelenski, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'yu görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevden aldı.
Yerel haber ajanslarının, Devlet Başkanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'nun görevine son verdi.
Zelenski, geçen hafta, Ukrayna'nın Sumskaya, Poltavskaya, Zakarpatskaya, Jitomirskaya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin güvenlik yöneticilerini görevden almıştı.
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