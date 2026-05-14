Zelenski’nin en yakınındaki isim için tutuklama kararı

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yakın müttefiklerinden eski başkanlık ofisi yöneticisi Andriy Yermak hakkında kara para aklama suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Mahkeme ayrıca Yermak için 140 milyon grivna (yaklaşık 3,2 milyon dolar) kefalet bedeli belirledi.

Kefaletin ödenmesi halinde Yermak’ın dava süreci boyunca serbest kalabileceği belirtildi.

Suçlamaları reddeden Yermak, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, “Bu kadar param yok. Avukatım şimdi dostlar ve tanıdıklarla görüşerek kefalet için kaynak bulmaya çalışacak” dedi.

Yermak ayrıca hukuki süreci sürdüreceklerini belirterek, “Karara itiraz edeceğiz. Gerçeğin ortaya çıkması için tüm yasal yolları kullanacağız” ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA KRİTİK İSİM

Ukraynalı yetkililer, pazartesi günü Yermak’ı büyük çaplı bir yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak ilan etmişti.

Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumları tarafından yapılan açıklamada, Yermak’ın Kiev yakınlarındaki lüks bir konut projesi üzerinden yaklaşık 10,5 milyon dolarlık kara para aklama faaliyetinde yer aldığı öne sürüldü.

Soruşturma, yolsuzlukla mücadele kurumlarının Cumhurbaşkanı Zelenski’nin yakın çevresine kadar uzandığı en dikkat çekici dosyalardan biri olarak değerlendiriliyor.

“ZELENSKİ’DEN SONRA EN GÜÇLÜ İSİM” YORUMLARI

Andriy Yermak, uzun süredir Ukrayna siyasetinde Volodymyr Zelenski’den sonraki en etkili isimlerden biri olarak görülüyordu.

Eski film yapımcısı ve eğlence hukuku avukatı olan Yermak, savaş sürecinde sık sık Zelenski’nin yanında görüntülenmiş, ayrıca ABD destekli Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde Kiev yönetiminin baş müzakerecileri arasında yer almıştı.

Yermak’ın geçen yıl görevinden ayrılması, Cumhurbaşkanlığı çevresindeki merkezi güç yapısına yönelik eleştirilerin arttığı dönemde gerçekleşmişti.

ZELENSKİ İÇİN SİYASİ RİSK OLABİLİR

Uzmanlar, soruşturmanın kısa vadede Zelenski yönetimi için doğrudan bir tehdit oluşturmasının beklenmediğini ancak uzun vadede siyasi ve itibari sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Özellikle savaş sonrası dönemde yapılması beklenen olası seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı çevresine yönelik yolsuzluk iddialarının Zelenski’nin kamuoyu desteğini etkileyebileceği yorumları yapılıyor.