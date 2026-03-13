Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü: 'Rejim ciddi kayıplar verdi'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Paris’te 1979’daki İran İslam Devrimi ile devrilen son İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi ile bir araya geldi.

Görüşmede İran’daki son gelişmeler ve ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonları ele alındı.

Zelenski, görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Açıklamasında, İsrail’e yakınlığıyla bilinen Pehlevi ve ekibinin kendisine İran içinden aldıkları mesajlar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Zelenskiy paylaşımında, İran yönetiminin son gelişmeler nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rejim hiyerarşisinin gerçekten de önemli kayıplar verdiği görülüyor. Bu durumdan İran yönetiminin hiçbir kazanç elde etmemesi ve İran halkının yaşamlarının daha iyi korunması, kendi kaderlerini belirleme konusunda daha fazla fırsata sahip olması kritik önem taşıyor.”