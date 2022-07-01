Zelenski: Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnızca silah dilinden anlıyor

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:33

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir festivale video konferans yoluyla katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya yönelik Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan 7. yaptırım paketine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Volodimir Zelenski, "4 Gamechager" isimli festivaldeki konuşmasında, Rusya’nın Karadeniz’i kapatması nedeniyle hububatın Ukrayna’dan dışarıya çıkartılamadığını, böylelikle Moskova'nın Afrika ve Asya’yı rehin aldığını söyledi.

Zelenski, Avrupa’nın kıtlık tehdidine karşı harekete geçmemesi durumunda, bunun ciddi bir göç hareketliliğine yol açacağını, bu yönüyle Rusya'nın Avrupa'yı da rehin aldığını savundu.

Zelenski ayrıca, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, diyalog kurmak istemiyor, yalnızca silahların dilinden anlıyor. Bu silahları Rusların almak istedikleri bölgelerde kullanıyoruz" diye konuştu.

'BİZİMLE KONUŞMAK YERİNE RAKET FIRLATTI'

Volodimir Zelenski, "Putin’e bütün konuları medeni insanlar gibi müzakere masasında çözüme kavuşturmayı önerdim. O bizimle konuşmak yerine bugüne kadar raket fırlattı" ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusya’nın yaptıklarından ötürü hesap vermesi gerektiğini söyleyerek, AB'nin hazırladığı 7. yaptırım paketine Avusturya'nın daha güçlü destek vermesi için çağrıda bulundu.

Zelenski ayrıca, savaşın AB içinde birliğin güçlenmesine yol açtığını, savaş sonrasında ülkesinin de Avrupa ailesine üye bir ülke olacağını sözlerine ekledi.