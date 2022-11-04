Zelenski, Rus saldırıları 'enerji terörizmi' 4,5 milyon elektriksiz kaldı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırıları sonucu ülkede 4,5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını söyledi. Enerji altyapılarına yönelik Rus saldırılarını "enerji terörizmi" olarak tanımlayan Zelenski, "Bu saldırılar düşmanımızın zayıflığını gösteriyor. Bizi savaş alanında yenemedikleri için halkımızı böyle alt etmeye çalışıyorlar" dedi.
Son haftalarda Rusya, Ukrayna'daki elektrik tesislerine yönelik İHA ve füze saldırılarını sıklaştırdı.
Zelenskiy, sadece üç ay içerisinde ülkenin elektrik santrallerinin üçte birinin tahrip edildiğini bildirdi.
Ukrayna hükümeti halkı, elektrik kullanımında tutumlu olmaya çağırıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını doğruladı.
RUSYA HERSON'DAN ÇEKİLECEK Mİ?
Saldırılar, kilit önemdeki Herson bölgesinden Rus birliklerinin çekileceği söylentileri üzerine daha da yoğunlaştı.
Rusların Herson'da görevlendirdiği yerel yönetici Kirill Stremousov, Rus medyasına yaptığı açıklamada Moskova'nın "muhtemelen" bölgeden askerlerini çekeceğini söyledi.
Batı kaynaklarına göre Rus ordusunun bölgedeki rütbeli askerleri, çoktan kenti terk etti bile.
Kentte neler olduğu tam olarak bilinemese de, BBC muhabiri Paul Adams bankaların boşaltıldığını, müzelerin yağmalandığını bildiriyor.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna güçlerinin kenti geri alma kapasitesine sahip olduğunu söylüyor.
Herson, Ukrayna ve Batı’nın tanımadığı bir referandumla Rusya’ya katıldığını açıklayan dört bölgeden biri.
Şehrin savaş öncesi nüfusu 300 bindi ancak sivillerin tahliyesiyle birlikte bu sayının yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.
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