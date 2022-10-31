Ukrayna: İran’ı Dünya Kupası’ndan men edin

31 Ekim 2022 Pazartesi, 20:57

Ukrayna Futbol Federasyonu, İran’ın Katar’daki Dünya Kupası’ndan men edilmesi için FIFA’ya başvurdu.

İran, Ukrayna’nın işgaline yardımcı olmak için Rusya’ya silah tedarik etmek ve FIFA’nın insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konulu tüzüğünün 3. ve 4. maddelerini ihlal etmekle suçlanıyor.

Ukrayna Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İran’daki insan hakları ihlallerinin FIFA tüzüğünün ilke ve normlarını ihlal edebilecek sistematik tezahüratları hakkındaki medya bilgileri dikkate alınmalı. İran’a yaptırım uygulanmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin 22.31 sayılı kararını ve İran’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yardım ettiğini göz önünde bulundurarak, İran Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’ndan ihraç etmesini öneriyoruz.”

İLK MAÇ İNGİLTERE’YLE

Asya Elemeleri’ndeki grubunu birinci sırada bitiren İran, Katar’daki Dünya Kupası’na bilet alırken, Ukrayna haziran ayındaki Play-Off mücadelesinde Galler’e yenilerek turnuvaya katılma hakkını kazanamadı.

İran, B Grubu’ndaki ilk maçında, 21 Kasım’da İngiltere ile karşılaşacak. İran’ın diğer rakipleri Galler ve ABD.