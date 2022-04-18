Zelenski Rusların yeni planını açıkladı: Yer yüzünden silmek istiyorlar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkenin güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine dünyanın tepki vermesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 53'üncü günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki göstermeli." dedi.
"RUS ORDUSU GÖZALTI İŞKENCE ODALARI KURDU"
Rus ordusunun gözaltı işkence odaları kurduğunu öne süren Zelenski, "Yerel yöneticilerimiz ve dikkat çeken derneklerin liderleri kaçırılıyor. Öğretmenlere şantaj yapılıyor. Emeklilik maaşlarına el koyuluyor. İnsani yardımlar çalınıyor. İnsanlar açlığa sürükleniyor." ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığına dikkati çeken Zelenski, "Kelimenin tam anlamıyla, Mariupol'u yok etmeye devam ettikleri gibi Donbass'ı da yok etmek istiyorlar. Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yer yüzünden silmek istiyorlar." diye konuştu.
HARKOV'DA SON 4 GÜNDE 18 KİŞİ ÖLDÜ 106 KİŞİ YARALANDI
Zelenski, sürekli bombardıman altındaki Harkov şehrinde son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rus ordusunun saldırılarını "bilinçli terör" olarak niteleyen Zelenski, "Tabii ki Rusya'dan petrol tedarikine yönelik bir ambargo ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artık, Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın açıkça Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görmeye başladı." dedi.
"SİLAHLARIMIZI 53 GÜNDÜR BEKLİYORUZ"
Zelenski, talep ettikleri silahları 53 gündür beklediklerini belirtti.
Bazı silah teslimatlarının mayısta başlayabileceği şeklinde formüle edilmesine sitem eden Zelenski, "Açıkça ifade etmek istiyorum. Silahlardaki her gecikme, her siyasi uzatma, Rusya'ya Ukraynalıların canını alma iznidir." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- KCDP'ye açılan 'kapatma davası'na protesto
En Çok Okunan Haberler
-
- Batı-Rusya nüfuz savaşında bir askeri üst aşama, nereye?
- Yeni silahlanma yarışı
- Aydınlanma - laiklik - Köy Enstitüleri
- Cumhuriyet soruyor: İstifa edecek misiniz?
- Hatay'da orman yangını
- İngiltere İçişleri Bakanı'ndan 'sığınmacı' açıklaması
- Brezilya'da sağlık alanında acil durum kaldırılıyor
- İstanbul dahil birçok ile toz taşınımı uyarısı
- 'Yer yüzünden silmek istiyorlar'
- Cumhur İttifakı yılbaşından bu yana 90 önergeyi reddetti