Zelenski: "Rusya’nın referandum sonuçlarını tanıması, Putin ile konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir"
Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki Ukrayna konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’taki sözde referandum sonuçlarını tanıması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak bir şeyinin olmadığını aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki "Ukrayna'da Barış ve Güvenlik" konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katıldı.
Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’ta Rusya’ya katılım için düzenlediği sözde referandumlara değinen Zelenski, referandumları Kırım'ın ilhak edilmesi sürecine benzeterek "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" dedi.
ÜÇ BÖLGEDE OY SAYIM İŞLEMİ BİTTİ
Akşam saatlerinde tamamlanan oy verme işleminin ardından tüm bölgelerde oy sayımına geçilirken, oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,5'i ve Zaporijya’da halkın yüzde 93,11'i Rusya’ya katılmaya “evet” dedi.
Donbass Bölgesi'ndeki 3 bölgede kesin olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım yönünde karar çıkarken, Donetsk Bölgesi'nde ise oy sayımının yüzde 56,85'ine tamamlandı. Donetsk’te ise sayılan oylarda şu ana kadar halkın yüzde 94,75’inin Rusya'ya katılıma “evet” dediği aktarıldı. Donetsk'te de, diğer 3 bölge ile aynı sonucun çıkması bekleniyor.
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