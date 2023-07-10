Zelenski savaş sürecinde kimleri dinledi?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:36

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:36

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, CNN'den Erin Burnett'a verdiği röportajda savaş döneminde AC/DC, Guns N' Roses ve Eric Clapton dinlemenin kendisine iyi geldiğini söyledi.

Burnett'ın, "Kendiniz için bir şey yapabiliyor musunuz? Bir şeyler okumak ya da müzik dinlemek için vakit ayırabiliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Zelenski, "Bazı anlarım var. Yalnız ve sessiz bir yerde olmak önemli. Ama nasıl yalnız kalabilirim? Sadece sabahın çok çok erken saatlerinde hiç kimse ve hiçbir ses yokken müzik dinleyebiliyor ya da kitap okuyabiliyorum. Müzik gerçekten yardımcı oluyor" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığı haberde, ne tür müzikler dinlediğinin sorulması üzerine Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"AC/DC'yi seviyorum ve Ukrayna müziği. Ukrayna müziğini tabii ki çok seviyorum çünkü anadilimde yapılıyor. Bu nedenle sadece müziği değil sözleri de anlayabiliyorum. AC/DC'de sözleri anlayamıyorum ama enerjisini seviyorum. Eric Clapton ve Guns N' Roses'ı da seviyorum"

Her sabah 6'yla 7 arasında spor yaptığını belirten Ukrayna lideri bu sırada sevdiği müzikleri dinlemenin kendisine tüm gün için enerji sağladığını söyledi.

"KARŞI TAARRUZU DAHA ERKEN BAŞLATMAK İSTEDIM"

CNN'e verdiği röportajda Ukrayna ordusunun yürüttüğü karşı taarruz harekatına ilişkin de konuşan Zelenski, Ukrayna birliklerinin Rus siperleri nedeniyle yavaşladığını söyledi.

Karşı taarruz harekatını çok daha erken başlatmak istediğini ancak ihtiyaç duyulan silahları alamadıklarını söyleyen Ukrayna lideri, "Bize verilen desteğe liderlik ettiği için ABD'ye minnettarım. Ama hem onlara hem de Avrupalı liderlere karşı taarruzu daha erken başlatmak istediğimizi ve bunun ihtiyaç duyduğumuz silahları söylemiştim. Neden? Çünkü eğer daha geç başlarsak, daha yavaş ilerler" diye konuştu.

Zelenski, gecikme nedeniyle Rus güçlerinin mayın döşemek ve savunma hatlarını güçlendirmek için daha fazla vakit bulduğunu sözlerine ekledi.