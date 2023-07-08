Erdoğan-Zelenski görüşmesi, Rusya'da geniş yankı uyandırdı

Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:40

Güncelleme: 08.07.2023 - 16:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin dün İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme, Rusya'da geniş yankı uyandırdı.

Rus Duma üyesi Milletvekili Dmitriy Belik, Erdoğan'ın "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor" açıklamasını yorumladı.

Belik, "Ukrayna'yı NATO üyeliğine layık görmek ile bunu bir şekilde teşvik etmenin farklı şeyler olduğunu, destek sözlerinin çoğu zaman sadece lafta kaldığını" söyledi.

Belik, "Ukrayna'yı NATO üyeliğine layık görmek ve bunu bir şekilde teşvik etmek farklı şeylerdir, destek sözleri genellikle sözde kalır. Genel olarak, Erdoğan'ın söylemi çatışmanın tarafları arasında arabulucu olma arzusunu gösteriyor, bu uygun bir pozisyon" dedi.

"ERDOĞAN, SİYASİ MANEVRA YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Erdoğan'ın, "ulusal çıkarları ve kendi hırslarını" ön plana çıkararak siyasi manevra yapmaya çalıştığını savunan Belik, "Erdoğan'ın Ukrayna'ya destek sözleri, NATO ülkeleri tarafından izlenen vektörün mantığına yerleştirilmiştir. Ancak bu, müzakerelerin sonucunun durum üzerinde herhangi bir etkisi olacağı anlamına gelmez" diye konuştu.

Tahıl anlaşması konusuna değinen Belik, "Ankara kendisi için faydalı olduğu için uzatılmasını bekliyor, ancak Moskova bu konuda kendi kararını veriyor" ifadelerini kullandı.

"BİR TEHLİKE GÖRMÜYORUZ"

Rus Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, "Ukrayna'nın tarafsız statüsünün Rusya'nın taleplerinden biri olmaya devam ettiğini" söyledi.

Slutsky, "Ukrayna'nın tarafsız statüsü, Mart 2022 sonunda İstanbul'da yapılan görüşmeler sırasında Rus tarafının ısrar ettiği taleplerden biriydi. Bu pozisyon değişmedi" dedi.

Rusya'nın, Erdoğan ile Zelenski arasındaki görüşmeyi "yakından takip ettiğini" kaydeden Slutsky, "Daha ayrıntılı bilgiler elde edildikten sonra bunların sonuçları tartışılmaya ve analiz edilmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Slutsky, Erdoğan ile Zelenski arasındaki görüşmelerde Rusya için bir tehlike olmadığını belirterek, "Burada herhangi bir tehlike aramamalıyız, ancak Erdoğan'ın Kiev'e yönelik övgü dolu sözleri kesinlikle bizde olumlu duygular uyandırmıyor" diye konuştu.

KREMLİN'DEN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ MESAJI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan arasında "bire bir görüşmenin mümkün olduğunu, ancak bu görüşmenin kesin tarihinin henüz belirlenmediğini" söyledi.

Peskov, "Böyle bir temas mümkün. Henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil" dedi.

Erdoğan, dün "Önümüzdeki ay Putin'in, Türkiye'ye ziyareti olacak" ifadelerini kullanmıştı.