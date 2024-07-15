Zelenski: 'Trump başkan olursa...'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimlerini eski Başkan Donald Trump'ın kazanmasından "korkmadığını" söyledi.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 20:18
Zelenski: 'Trump başkan olursa...'
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Zelenski, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya verilmesi taahhüt edilen F-16 uçakları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra ABD'deki başkanlık seçimleri ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Zelenski, ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, "Eğer Sayın Donald Trump başkan olursa kendisiyle çalışacağız. Bundan korkmuyorum" dedi.

"GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'de çoğunluğun Ukrayna'yı ve halkını desteklediğini belirten Zelenski, "İki partinin de desteğine sahibiz ve ABD siyasetinin Cumhuriyetçi kanadıyla güçlü ilişkilerimiz var" ifadesini kullandı.


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