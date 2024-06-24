Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ‘temizlenmesini’ emretti

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:27

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:27

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, iki subayın üst düzey yetkililere suikast planlamakla suçlanmasının ardından Ukrayna Güvenlik Servisi'nin yeni başkanına teşkilatın itibarını zedeleyen kişilerden temizlenmesini emretti.

Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi (SBU) geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Zelenski ve aralarında askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov'un da bulunduğu diğer üst düzey yetkililere suikast planlamak üzere Rusya ile işbirliği yapmakla suçlanan iki muhafız albayının yakalandığını duyurdu.

Ukrayna Delet Muhafız Servisi, çeşitli hükümet yetkililerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü.

‘TEŞKİLATIN İTİBARANI ZEDELEYEN HERKES...’

Pazartesi günü Albay Oleksiy Morozov'u personeliyle tanıştıran Zelenski, Morozov’un asıl görevinin Güvenlik Servisi’nin sadece “geleceklerini Ukrayna’ya bağlayan kişilerden oluştuğuna emin olmak” istediğini belirtti.

Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Zelenski, "Ve tabii ki Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın iyiliğini seçmeyen ya da teşkilatın itibarını zedeleyen herkesten temizlenmelidir" açıklamasını yaptı.

Zelenski, Morozov’dan önce teşkilatın başında olan Serhiy Rud'u Mayıs ayında, SBU'nun Rusya Federal Güvenlik Servisi için çalıştıklarını ve gizli bilgileri sızdırdıklarını söylediği teşkilat çalışanlarını gözaltına almasından iki gün sonra görevden almıştı.