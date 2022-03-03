Zelenski: Ukrayna savunma hatlarına direniyor

03 Mart 2022 Perşembe, 13:36

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus saldırılarına karşı oluşturdukları savunma hatlarının şimdiye kadar dayandığını söyledi.

Zelenski, yayınladığı son görüntülü mesajında gece yarısından beri saldırıların hiç durmadığını söyledi. Ukrayna’nın uluslararası müttefiklerinden her gün silah tedariği aldığını belirten Zelenski, Rusya’nın taktik değiştirmesi ve sivilleri vurmasının, Ukrayna’nın Moskova’nın ilk planına direnmekte başarılı olduğunu gösterdiğini söyledi.

16 BİN ASKER

Ukrayna'nın her gün müttefiklerinden silah desteği aldığını belirten Zelenskiy, şimdiye kadar ülke dışından Ukrayna için savaşmak üzere 16 bin kişinin gönüllü olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Özgürlüğümüzden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok" ifadesini kullandı.



Ukrayna’da ilk Covid vakasının tespit edilmesinden bu yana iki yıl geçtiğini söyleyen Zelenski “Şimdi de başka bir virüs saldırıları iki hafta oldu” ifadesini kullandı.



