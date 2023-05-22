Zelenski, Ukrayna şehirlerini Hiroşima'nın eski haline benzetti

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:11

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:12

Japonya’nın Hiroşima kentinde yapılan G7 Liderler Zirvesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile birlikte atom bombası trajedisine tanıklık eden Hiroşima’daki Barış Anıtı Parkı’nı ziyaret etti.

Anıt Park’ında konuşan Zelenski, "Düşman nükleer olmayan silahlar kullansa da Rus bombaları ve toplarıyla yerle bir olan şehirlerimiz Hiroşima’nın harabe resimlerini hatırlatıyor" diyerek Rusya tarafından ele geçirilen toprakları geri almaya kararlı olduklarını vurguladı.

BAHMUT'A DİKKAT ÇEKTİ

Rusya’nın Bahmut şehrini ele geçirdiği iddiasını yalanlayan Zelenski, atom bombasının hedefi olan Hiroşima’nın günümüzde "canlı gözüken modern bir şehir" olduğunu belirterek, Bahmut şehrinin de gelecekte yeniden yapılandırılacağı sözünü verdi.

“Bu kadar cesur olmasaydık, bize yönelik Rus soykırımı başarılı olabilirdi" diyen Zelenskİ, Moskova’nın savaş suçları işlediğini savunarak, “Şu anda Rus esaretinde olan insanlarımızı geri getirmenin hayalini kuruyoruz. Bunlar savaş esirleri, siviller, sınır dışı edilmiş yetişkinler ve kaçırılan çocuklar. Kazanmayı hayal ediyoruz. Zaferimizin ardından barışın hayalini kuruyoruz" şeklinde konuştu.

G7 ZİRVESİ

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katılımıyla gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi geçtiğimiz Cuma günü başlamış ve 3 gün sürmüştü.

Zirvede küresel ekonomi ve güvenliğin yanı sıra dijitalleşme ve teknoloji gibi konular da masaya yatırılmıştı.