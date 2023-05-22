Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya F-16 tedariki gündemde değil
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına katılmasının gündemde olmadığını söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya'da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında gazetecilere konuştu.
Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına katılmasının gündemde olmadığını söyledi.
Scholz, "Her şeyden önce herkes biliyor ki bizim böyle bir uçağımız bile yok" ifadelerini kullandı.
Scholz, Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisi olduğunu yineledi.
"Ukrayna'ya mali, insani ve askeri olarak gerektiği sürece yardım edeceğiz" diyen Scholz, tüm bunların "Kiev yönetiminin yaz başında bir taarruz planladığı sırada doğrudan ilgili olduğunu" sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Joe Biden Hiroşima'da G7 liderleriyle yaptığı toplantıda Washington'un Ukraynalı pilotların F-16 uçakları da dahil olmak üzere modern savaş uçaklarını uçurmaları için eğitilmesine yönelik uluslararası çabaları destekleyeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Grushko, Batılı ülkelerin Ukrayna çatışmasında tırmanma yolunda devam ettiğini, ancak Rusya'nın planlarında bunu dikkate alacağını söyledi.
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