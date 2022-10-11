Zelenski ve Biden görüştü: ABD söz verdi
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD Başkanı Biden ile hava savunma sistemini görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.
Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Zelenski, "Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, “Başkan Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi” denildi.
Rus güçleri, bugün başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok bölgesinde çok sayıda füze ve roket saldırısı düzenlemişti.
Zelenski, geçen ay CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söylemişti.
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