Zelenski'den 'ateşkes' açıklaması: 'Masaya oturmaya hazırız'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zelenski, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıklayarak, "Ateşkesin ardından çıkmaz sokak olmaması için her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.
Toprak, güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın NATO üyeliği gibi çok sayıda karmaşık konuya dikkat çeken Zelenski, "Her şey üzerinde hızlı bir şekilde anlaşmak mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.
Zelenski Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin yarın İngiltere’nin başkenti Londra’da Rusya-Ukrayna arasında ’koşulsuz ateşkes’ konusunu ele alacağını açıklamıştı.
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