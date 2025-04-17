Ukrayna lideri Zelenski tarih verdi: 'ABD ile değerli madenler anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanabilir'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna-ABD arasında değerli madenlere ilişkin anlaşmaya dair perşembe günü çevrimiçi olarak mutabakat zaptı imzalanabileceğini açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenski tarih verdi: 'ABD ile değerli madenler anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanabilir'
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İHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 21:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapılan askeri yardımlara karşılık Ukrayna'dan almak istediği nadir toprak elementlerine ilişkin değerli madenler anlaşması üzerinde çalışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, iki ülke arasında müzakere edilen değerli madenlere ilişkin anlaşmaya dair perşembe günü çevrimiçi olarak mutabakat zaptı imzalanabileceğini açıklayarak, mutabakat zaptının Ukrayna parlamentosunda onay gerektiren kapsamlı anlaşmadan önce imzalanması teklifinin ABD tarafından geldiğini belirtti.

'YAKIN GELECEKTE'

Öte yandan Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, erken saatlerde Ukrayna ve ABD'nin değerli madenler anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydettiğini ve yakın gelecekte bir anlaşma imzalayacaklarını bildirmişti.


Etiketler: #Donald Trump #Zelenski #anlaşma

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