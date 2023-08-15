Zelenski'den Donetsk'e ziyaret
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donetsk bölgesindeki birlikleri ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesinde savaşan askeri
birlikleri ziyaret ettiğini bildirdi.
Zelenski, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesinde pozisyonlardaki birliklerin karargahında askerlerle görüştüğünü belirtti.
Bazı askerlere ödüller takdim ettiğini aktaran Zelenski, şunları kaydetti:
"Her zaman durumlar ilgili genel bir tablo ve tüm yöndeki birliklerle ilgili raporlar var. Ancak askerlerle doğrudan savaş deneyimlerini konuşmak önemlidir. Bugün saldırı eylemlerimiz, orduya sevkiyatlar, komutanların imkanları hakkında açık açık konuştuk. Askeri Tıbbi Komisyonunun kaliteli şekilde çalışmaması nedeniyle çok sorun var. Bu konuda gerekli kararı hazırlayacağız"
Zelenski, son kez Donetsk bölgesinde savaşan Ukraynalı askerleri geçen ay
sonu ziyaret etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Epözdemir'in çıkışının ardından Altaylı'dan açıklama
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- İYİ Parti'den Bahçeli'ye bir yanıt daha