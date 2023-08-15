Zelenski'den Donetsk'e ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donetsk bölgesindeki birlikleri ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:05
Zelenski'den Donetsk'e ziyaret
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesinde savaşan askeri birlikleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Zelenski, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesinde pozisyonlardaki birliklerin karargahında askerlerle görüştüğünü belirtti.

Bazı askerlere ödüller takdim ettiğini aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Her zaman durumlar ilgili genel bir tablo ve tüm yöndeki birliklerle ilgili raporlar var. Ancak askerlerle doğrudan savaş deneyimlerini konuşmak önemlidir. Bugün saldırı eylemlerimiz, orduya sevkiyatlar, komutanların imkanları hakkında açık açık konuştuk. Askeri Tıbbi Komisyonunun kaliteli şekilde çalışmaması nedeniyle çok sorun var. Bu konuda gerekli kararı hazırlayacağız"

Zelenski, son kez Donetsk bölgesinde savaşan Ukraynalı askerleri geçen ay sonu ziyaret etmişti.


Ukrayna donetsk Volodimir Zelenski Zelenski

İlgili Haberler

Ukraynalı diplomat gölde boğuldu

Ukraynalı diplomat gölde boğuldu
Ukrayna'dan Rusya mesajı: Saldırılar, işlediği suçlara yanıt

Ukrayna'dan Rusya mesajı: Saldırılar, işlediği suçlara yanıt

En Çok Okunan Haberler