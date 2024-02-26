Zelenski'den Erdoğan'a çağrı: Bize yardımcı olabileceğine inanıyorum

Yayınlanma: 26.02.2024 - 08:39

Güncelleme: 26.02.2024 - 08:39

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki "Ukrayna. Yıl 2024" forumunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Küresel Barış Zirvesi'nin ilkinin yapılacağı zamana değinen Zelenski, birinci zirvenin ilkbaharda İsviçre'de gerçekleşeceğini, ikincisinin ise başka bir kıtada yapılmasını istediklerini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, diğer ülkelerin, Rusya ile herhangi bir müzakere formatını Ukrayna'ya dayatmasına karşı uyarıda bulunarak, "Bize dayatılacak herhangi bir müzakere formatını, herhangi bir barış formülünü istemiyoruz. İnisiyatifin sadece Ukrayna'dan gelmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Birinci Küresel Barış Zirvesi sürecinin tahıl koridoru anlaşmasıyla aynı olduğuna işaret eden Zelenskiy, barış zirvesinde "bir plan geliştirileceğini, daha sonra ülkelerin teknik olarak savaşın getirdiği krizlerin her biriyle ilgileneceğini" kaydetti.

Zelenski, "(Barış zirvesinde) Ülkeler ilgili belgeyi hazırladıklarında bu adil olacak ancak bu Rusya'nın bu belgeyi kabul edeceği anlamına gelmez. Kimse Rusya'nın bu belgeyi kabul edeceğini garanti edemez. (Rusya) Onların tarafından kimler olacağını bilmiyoruz ancak her halükarda bu belgenin müzakereciler tarafından tahıl girişimi formatında olduğu gibi Rus tarafına sunulacağını söylüyoruz. Böylece ikinci zirvede, adil bir barış ve savaşın sona ermesi için uygun diplomatik adımları atmaya hazır olacağız. Bu bizim girişimimiz ve mümkün olduğunca çok sayıda ülkenin yanımızda olmasını istiyoruz. İleriye doğru adım atmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere hazır olup olmadığı sorusu üzerine, "muhaliflerini öldüren bir adamla müzakere etmenin mümkün olmadığı" yanıtını veren Zelenski, "Ona savaşı kaybettiğini kabul edebileceği bir platform sunarız. Ukrayna bu savaşı kaybedecek mi? Kaybetmeyeceğinden eminim. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Eğer Ukrayna kaybederse biz de yok oluruz. Böyle bir final istemiyoruz" dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın savaşı kaybedip kaybetmeyeceğinin ve bu savaşta ne kadar asker kaybı vereceğinin ancak ortaklara bağlı olduğuna işaret ederek, "Putin'in geriye doğru attığı tüm adımlar toplum üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. O zaman iç güvenliği düşünecektir. Bugün Putin planlar ve rakamlarla hareket ediyor ve 2030 planlarından bahsediyor. Kendisini 2030 yılına kadar görüyor, biz onunla daha erken bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTI

Mıkolayiv bölgesindeki limanlardan sevkiyatın yeniden yapılması konusuna değinen Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mıkolayiv bölgesinde denizin açılması konusunda bize yardımcı olabileceğine inanıyorum. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi konusunu görüştüğünü biliyorum. Biz böyle bir görüşmeye hazırız. Bu konunun (Küresel Barış Zirvesi) ilk açılış zirvesinde çözülebileceğine inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

İlk kez Ukrayna'nın savaştaki asker kaybını açıklayan Zelenski, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldü. Putin'in yalan söylediği gibi 300 bin ya da 150 bin değil. Ancak her kayıp bizim için büyük bir kayıptır. 180 bin Rus öldü" bilgisini paylaştı.

Zelenski, uluslararası ortakların Ukrayna'ya gecikmeksizin uzun menzilli silah sağlama talebini dikkate alıp almadığı sorusu üzerine de "ATACMS'lara gelince, (menzili) 300 kilometre. Buna neden ihtiyacımız olduğunu anlıyorsunuz. Detayları hakkında konuşmak istemem, ancak nedenini anlıyorsunuz. Rusya, bununla ne yapacağımızı anlıyor. Gerçekten uzun menzilli silahlar üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. İzin verirseniz genel bir cevap vermek istiyorum. Bu silah konusunda ortaklarımızdan gelen tepkilerle ilgili olumlu düşünüyorum" yanıtını verdi.

Volodimir Zelenskiy, yeni bir karşı taarruza geçip geçmeyecekleri ve bu durumda nasıl hareket edecekleri sorusuna, "Önemli olan bir plana sahip olmak. Böyle bir plan var. Size bu planın detaylarını söyleyemem. Ukrayna ordusunun planlarını ne kadar az kişi bilirse Ruslar için beklenen sonuç değil zafer hızlı olacak" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın 2023'teki karşı taarruzuyla ilgili Zelenski, "Açıkçası geçen yılki karşı taarruz eylemlerimiz, taarruz başlamadan önce Kremlin'in masasındaydı" ifadesini kullandı.

Zelenski, Genelkurmay Başkanlığının 2024 için net bir savaş planı olduğunu, ancak bilgi sızıntıları nedeniyle birkaç alternatif plan hazırladığını aktardı.