Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un Ukrayna ziyaretine Rus İHA’sı engeli

Ukrayna’nın Karadeniz’de bulunan liman kenti Mikolayiv’e gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ziyareti bölgede uçan Rusya’ya ait bir İHA’nın tespit edilmesi nedeniyle yarıda kesildi.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 20:12
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un Ukrayna ziyaretine Rus İHA’sı engeli
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’nın Karadeniz’de bulunan liman kenti Mikolayiv’i ziyaret etti. Almanya tarafından finansman sağlanan bir içme suyu arıtma tesisini ziyaret etmek için Mıkolayiv’da bulunan Baerbock’un ziyareti, bölgede uçan Rusya’ya ait bir İHA’nın tespit edilmesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle yarıda kesildi.

Rus İHA’sı nedeniyle Baerbock, zırhlı araçlar eşliğinde bölgeden ayrıldı.
Baerbock, daha önce Almanya’nın Ukrayna’ya su temini, hastaneler ve konutları desteklemek için 100 milyon euro tutarında ek insani yardım sağlayacağını açıklamıştı.


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