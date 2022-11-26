Zelenski'den halka tasarruf çağrısı: Kilit görevimiz enerjidir

26 Kasım 2022 Cumartesi, 09:20

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gece saatlerine Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi.

Volodimir Zelenski, Rus kuvvetlerinin 23 Kasım'da Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde kritik enerji altyapılarına düzenlediği füze saldırıları sonucu 12 milyon abonenin elektriksiz kaldığını belirterek, onarım çalışmaları neticesinde 6 milyona yakın aboneye elektrik hizmetinin yeniden verildiğini duyurdu.

Ülkesinin Kiev, Odessa, Dnipro, Vinnitsa ve Lviv bölgelerinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü kaydeden Zelenski, sorunları en kısa süre içinde çözmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Rus ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği enerji altyapılarını onarım çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zelenski, "Bu hafta da diğer günlerde olduğu gibi kilit görevimiz enerjidir" dedi.

KİEV BELEDİYESİNE ELEŞTİRİ

Elektrik, su, telefon ve internet bağlantısı gibi sorunlara karşı ülke genelinde binlerce "Yenilmezlik Noktaları" kurulduğunu hatırlatan Zelenski, Kiev sakinlerinin, söz konusu bazı merkezlerin çalışmasından şikayetçi olduğunu aktardı.

Zelenskiy, "Bu akşam itibarıyla şehirde (Kiev) 600 bin abonenin elektriği kesilmiş durumda. Birçok Kiev sakini 20, hatta 30 saatten fazla elektriksiz kaldı. Ben belediyeden kaliteli işler bekliyorum. Kiev'deki Yenilmezlik Noktaları'na saygısızlık ettiği için kimse kimseyi affetmeyecek. Lütfen daha ciddi olun" ifadelerini kullandı.

Zelenski, konuşmasında, halkı elektriği tasarruflu kullanmaya davet etti.