Zelenski'den Kırım vurgusu: Mümkünse çatışmadan geri alacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım'ı askeri olmayan yollarla geri almaktan çekinmeyeceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gündeme ilişkin Financial Times'a konuştu.
Volodimir Zelenski, Rusya'nın giderek sıklaşan füze saldırılarına rağmen ülkesinin kaybettiği tüm toprakları geri kazanmaya kararlı olduğunu söyledi.
Zelenski, "Herkesin Kırım'a ne olacağı konusunda kafasının karışık olduğunu anlıyorum. Eğer birileri bize Kırım'ı askeri olmayan bir şekilde işgalden kurtarmanın bir yolunu sunmaya hazırsa, ben buna varım. Eğer çözüm işgalden kurtulmayı içermiyorsa ve Kırım Rusya Federasyonu'nun bir parçasıysa, kimse bu konuda zaman kaybetmemeli. Bu bir zaman kaybı" dedi.
Kırım'ın kaderinin uluslararası gündemde olduğunu belirten Zelenski, "Tüm toprakları geri almak zorundayız... Çünkü diplomasi olmadığında gidilecek yolun savaş alanı olduğuna inanıyorum. Eğer topraklarınızı tamamen geri alamassanız, savaş donmuş demektir" diye konuştu.
Financial Times'ın aktardığına göre Batılı ülkeler, Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma girişiminin Moskova tarafından tehlikeli bir tırmanışa, hatta nükleer silahların kullanılmasına yol açabileceğinden endişe ediyor.
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