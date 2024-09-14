Zelenski’den Kursk çıkışı: 'Beklediğimiz sonuçları verdi'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın sınır bölgesi Kursk’a yapılan saldırının sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Açıkçası beklediğimiz sonuçları verdi. Harkov bölgesinde düşman durduruldu. Donetsk bölgesindeki ilerleyişleri yavaşlatıldı, ancak orada da işler çok zor” dedi.

Zelenski’den Kursk çıkışı: 'Beklediğimiz sonuçları verdi'
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İHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 10:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın sınır bölgesi Kursk’a yapılan saldırının sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Moskova’nın Ukrayna’nın doğusunda ilerlemesini yavaşlatmak gibi arzu edilen bir sonucun ortaya çıktığını belirten Zelenski, “Açıkçası beklediğimiz sonuçları verdi. Harkiv bölgesinde düşman durduruldu. Donetsk bölgesindeki ilerleyişleri yavaşlatıldı, ancak orada da işler çok zor” dedi.

Rusya’nın Kursk cephesinde yaklaşık 40 bin askerinin bulunduğunu ve bunların karşı saldırıya geçtiğini söyleyen Zelenski, “Şu ana kadar ciddi bir başarılarını görmedik” ifadelerini kullandı.

Yalnızca birkaç maddeden oluştuğunu belirttiği planlarının barış formülünün tam olarak uygulanması için güvenilir bir yol açabileceğini kaydeden Zelenski, “Ve tüm bu maddeler Biden’ın kararına bağlı. Putin’in değil” şeklinde konuştu.

Zelenski planın detayını açıklamadı.


Etiketler: #Vladimir Zelenskiy #Ukrayna

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