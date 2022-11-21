Zelenski'den Luhansk açıklaması: Savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Rus ordusundan geri alınması için savaşarak yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 270. gününe girdiklerini söyledi.
Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek, en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde yaşandığını kaydetti.
Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesinde ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Zelenski, "Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğu cephesinde sabahtan beri 400'e yakın bombardıman oldu" dedi.
Zelenski, Rus hava saldırıları sonucu hasar gören enerji altyapılarının onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin 15 bölgesinde elektrik tedarik sorunları yaşandığını söyledi.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- Torunu hayatını kaybetti...
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı