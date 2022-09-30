Zelenski'den Putin'e mesaj: İşgal altındaki topraklara getirdiği felakete kendisini ilhak edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya, Ukrayna'nın yeni bir bölgesini almayacak. Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek, "Tüm Rus toplumunu normal bir ekonomiden, düzgün bir yaşamdan ve her türlü insani değere saygıdan yoksun bırakmak, Rusya'da bir kişinin bu savaşın devam etmesini istemesinin bedeli olacaktır. Bu hâlâ durdurulabilir ama bunu durdurmak için Rusya'da hayattan çok savaş isteyeni durdurmalısınız" diye konuştu.
Zelenski, milyonlarca Ukraynalının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, güvenlik ve barış için mücadele ettiğini söyleyerek, "Yarın mücadelemizin başka bir günü, zafere giden yolda başka bir gün. Bize özel mi olacak? Bizi güvenlik ve barışa, toprak bütünlüğümüzün restorasyonuna yaklaştıracak başka bir gün olacak. Rusya, Ukrayna'nın yeni bir bölgesini almayacak. Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek" dedi.
Zelenski, Milli Güvenlik ve Savunma Kurulunun yarın özel bir toplantı yapacağını ve bazı kararlar alınacağını belirterek "Herhangi bir Rus eylemine nasıl tepki vereceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasına için yarın bir tören düzenleneceğini açıklamıştı.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- İsmail Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki
- 'Şahin, Hakan ve Selvi'de nerede o yürek?'