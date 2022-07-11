Zelenski'den Rusya açıklaması: Hukuk düzenine karşı yaptığı her şey için cezalandırmak gerekiyor

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:46

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Chavis Yar kasabasında Rus birliklerince düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Volodimir Zelenski, “Şehirlerimizi, yerleşim alanlarımızı hedef alan bu tür saldırılara emir veren, uygulayan herkes kesinlikle kasten sivilleri öldürüyor” dedi.

Zelenski, Ukrayna’nın kentlerine saldırı düzenleyen herkesin bulunacağını vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu saldırılardan sonra katiller bir şey bilmediklerini ya da bir şey anlamadıklarını söyleyemeyecekler. Bu bombardımanı yapanların hepsi, diğer füze saldırıları, şehirlerimizi roketlerle vuranların hepsi bulunacak. Bilirsiniz, Nazi katilleri 90-100 yaşlarında bile bulunur ve adalete teslim edilir. Dünyanın her yerinde yakalanıyorlar. Tabii o kadar da beklemek istemiyoruz. Ama bu örneği, her Rus katili için cezanın kaçınılmaz olduğunu göstermek için veriyorum. Kesinlikle herkes. Tıpkı Naziler için olduğu gibi. Devletlerinin onları korumasını beklememeliler. Siyasi koşullar değiştiğinde onları ilk terk eden Rusya olacaktır.”

'KANITLAR TOPLANIYOR'

Zelenski, savaşın ilk gününden bu yana güvenlik güçlerinin işlenen suçlar için kanıt topladığını belirterek, “Bu işgalin başlangıcından bu yana, Ukrayna kolluk kuvvetleri işgalcilerin suçlarını kayıt altına almak ve delil toplamak için gerekli her şeyi yapıyorlar. Birçok ülkeden ortaklarımız bu çalışmada yer alıyor. Rusya'yı, Ukrayna'ya ve uluslararası hukuk düzenine karşı yaptığı her şey için cezalandırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.