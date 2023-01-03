Litvanya, Rusya'ya meydan okudu: Zafere kadar Ukrayna'yı destekleyeceğiz
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'ya bu yıl verilecek askeri desteğin Moskova-Kiev savaşının sonucuna kritik katkı sağlayacağını belirtti.
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Litvanya Savunma Bakanlığı'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan askerin desteklerin önemine değindi.
Rusya-Ukrayna savaşını "bizim savaşımız" olarak nitelendiren Arvydas Anusauskas, "Litvanya ve diğer ülkelerin sağladığı silahlar, teçhizat ve diğer askeri destekler, savaşın gidişatına kritik bir katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.
Anusauskas, bu yıl Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirterek, "Bunun için altı ana yön bulunuyor. Finansman, silah transferi ve onarımı, askeri eğitim, savunma reformları, siber güvenlik ve askerlerin rehabilitasyonu. Ukrayna'yı destekledik, destekliyoruz ve zafere kadar destekleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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