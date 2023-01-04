Rusya, Ukrayna’da öldürülen askerlerin cep telefonu kullandıkları için hedef olduğunu açıkladı

Tamamen yıkılan binada mühimmat da bulunuyordu.

Moskova’nın yerel meclisinin başkan vekili Andrei Medvedev de ölümlerin sorumlusu olarak, bu kadar çok askeri aynı binaya koyan komutandansa askerlerin kendilerinin gösterilmesinin beklenen bir durum olduğunu belirtti.