Zelenski'den 'tahıl koridoru' mesajı: Dünya'yı tehdit eden gıda krizi aşılabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “İhracatımızla ilgili yeni Rus provokasyonlarına izin verilmezse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında ihracat için tahıl taşıyan 3 geminin Odessa ve Chornomorsk limanlarından ayrıldığını ve gemilerde, Türkiye, İngiltere ve İrlanda’daki tüketicilere ulaşması beklenen 60 bin ton mısırın bulunduğunu ifade etti.
Volodimir Zelenski, 24 Şubat’tan bu yana ilk yeni geminin de yükleme için Chornomorsk limanına gittiğini belirterek, “Şimdi asıl mesele ihracattaki sürekli artış. Tahılımız küresel pazarda ne kadar fazla olursa, başta Afrika ve Asya olmak üzere ülkelerdeki siyasi kaosun hasadı da o kadar az olacaktır. Bu yıl Avrupa'da ithal gıda talebinin beklenenden çok daha yüksek olduğunu unutmamalıyız. Avrupa hasadı, ısı nedeniyle daha düşük. Ancak Ukrayna'nın tahıl ve yağlı tohum hasadı büyük olasılıkla tahminleri karşılayacak, 65 milyon tondan fazla bekleniyor. Bu nedenle, ortaklar, tahıl girişimi kapsamındaki güvenlik kısmındaki yükümlülüklerini yerine getirirlerse ve ihracatımızla ilgili yeni Rus provokasyonlarına izin vermezlerse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir” ifadelerini kullandı.
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