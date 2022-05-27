Zelenski'den tahıl uyarısı: Temmuz'da felaketin büyüklüğünü anlayacaksınız
Zelenski, 22 milyon ton tahıl ürünlerinin depolarda bekletildiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında açıklamada bulundu.
Volodimir Zelenski, Rusya’nın, ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir "felaket" olarak nitelendirdi.
Zelenski açıklamasında, “Bugün 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Onları ihtiyaç duyulan uluslararası pazarlara tedarik edemeyiz" dedi.
Zelenski ayrıca, “Kıtlık tek başına gelmez, ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak” ifadelerini kullandı.
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