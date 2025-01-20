Zelenski'den Trump çıkışı: Küresel sorunların çözümü için umut
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donald Trump'ın ABD Devlet Başkanı olmasını "küresel sorunlar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut" olarak nitelendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Donald Trump’ı tebrik etti.
Başkan Trump’ı ve Amerikan halkını kutlayan Zelenski, "Bugün, bir değişim günüdür ve aynı zamanda küresel sorunlar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut günüdür. Başkan Trump her zaman kararlıdır ve açıkladığı güç yoluyla barış politikası, Amerikan liderliğini güçlendirmek, kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak için bir fırsat sunmaktadır, bu en önemlisidir" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Trump’a görevinde başarılar dileyerek, "Aktif ve karşılıklı yarar sağlayacak bir işbirliğini dört gözle bekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve hem dünyaya hem de ülkelerimize daha fazla güvenlik, istikrar ve ekonomik büyüme sağlayabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
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