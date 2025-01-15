Türkakıma'a yönelik Ukrayna saldırısı ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:19

Ukrayna’nın, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkelerine ulaştıran TürkAkım boru hattına gaz sağlayan Russkaya kompresör istasyonunun altyapısına saldırı girişiminde bulunmasının yankıları sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saldırının ABD’nin talimatıyla yapıldığını öne sürdü. Lavrov, “ABD’nin enerji altyapısına yönelik terörist saldırılara izin verdiğini ve Türk Akımı’nı işlemez hale getirmeyi planlayarak sekteye uğratmak istediğini'” söyledi.

Gelişmeleri gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendiren Rusya’dan siyaset bilimci Ümit Nazmi Hazır, Ukrayna’nın 1 Ocak itibariyle Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişini engellediğini anımsatarak, TürkAkım’un bu sayede sınırlı kapasitesine karşın Rus gazı için Avrupa’ya tek güvenli hat olduğunu söyledi. Hazır, saldırıdan bir gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov arasında görüşme gerçekleştiğini ve görüşmenin ana gündem maddesinin enerji güvenliği olduğunu anımsattı.

'ENERJİ AKTARIMI ZORA GİREBİLİR'

Hazır, “Rusya-Ukrayna savaşı çok geniş yelpazede pazarlık konusu olacak. Donald Trump’ın göreve başlamasından sonra Putin ile Trump’ın görüşmesi bekleniyor. Burada birçok pazarlık konusu olacak ve bu pazarlıklardan birisi de Rus gazının Avrupa’ya aktarımı konusu. Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde birçok konu var. Belki müzakereler ve Trump-Putin görüşmesi öncesi ‘eğer masaya oturulduğunda uzlaşıya varılmazsa, Rusya’nın TürkAkım üzerinden enerji aktarması da zora girebilir’ mesajı verilmiş olabilir. Yaklaşan müzakereler öncesi bu pazarlık masasına TürkAkım’ı da dahil görüyorum” dedi.

Müzakerelerde en önemli başlığın, sahadaki durumun ardından enerji konusu olacağını ve enerjinin de Rusya’ya uygulanın Batı yaptırımlarıyla ilintili olduğunu kaydeden Hazır, “Rusya, Batı’nın yaptırımlarını kaldırmasını isteyebilir, kısa sürede kolay olmayacak. Kademeli, kademeli olabilir. ‘Sahada şu bölgelerden çekelin, biz o zaman enerji satışına onay verebiliriz’ denebilir” ifadelerini kullandı.