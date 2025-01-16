Letonya'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Savaşa girmeye hazır değiliz

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:47

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:47

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, NATO birliklerinin Ukrayna'da muharebe operasyonlarına katılmaya hazır olmadığını ve ittifakın Kiev'i destekleme stratejisine bağlı kaldığını açıkladı.

Braze, “Şu anda NATO savaşa girmeye hazır değil, çünkü net konsept Ukrayna'nın kendini savunmasının desteklenmesi, herkesin gerekli olanı sağlaması, ancak kimsenin savaşın bir parçası olmak, savaşmak istememesi” dedi.

The Kyiv Independent'a konuşan Braze'ye göre, Ukrayna'da Avrupalı askerleri sahaya sürmek, bundan kaçınan AB için gerilimin tırmanmasına neden olacak.

Aralık ayında Reuters, Avrupa ülkelerinin bir ateşkes ya da barış durumunda Ukrayna'ya 100 bine kadar asker göndermeyi tartıştığını yazmıştı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Kiev'in bu konuyu İskandinav ve Baltık ülkeleriyle müzakere ettiğini ifade etmişti.