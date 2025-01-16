Letonya'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Savaşa girmeye hazır değiliz

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, NATO birliklerinin Ukrayna'da muharebe operasyonlarına katılmaya hazır olmadığını belirterek, “Şu anda NATO savaşa girmeye hazır değil, çünkü net konsept Ukrayna'nın kendini savunmasının desteklenmesi, herkesin gerekli olanı sağlaması, ancak kimsenin savaşın bir parçası olmak, savaşmak istememesi” dedi.

Letonya'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Savaşa girmeye hazır değiliz
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:47

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, NATO birliklerinin Ukrayna'da muharebe operasyonlarına katılmaya hazır olmadığını ve ittifakın Kiev'i destekleme stratejisine bağlı kaldığını açıkladı.

Braze, “Şu anda NATO savaşa girmeye hazır değil, çünkü net konsept Ukrayna'nın kendini savunmasının desteklenmesi, herkesin gerekli olanı sağlaması, ancak kimsenin savaşın bir parçası olmak, savaşmak istememesi” dedi.

The Kyiv Independent'a konuşan Braze'ye göre, Ukrayna'da Avrupalı askerleri sahaya sürmek, bundan kaçınan AB için gerilimin tırmanmasına neden olacak.

Aralık ayında Reuters, Avrupa ülkelerinin bir ateşkes ya da barış durumunda Ukrayna'ya 100 bine kadar asker göndermeyi tartıştığını yazmıştı. 

Reuters'a konuşan kaynaklar, Kiev'in bu konuyu İskandinav ve Baltık ülkeleriyle müzakere ettiğini ifade etmişti.


Etiketler: #Letonya #Ukrayna

İlgili Haberler

Türkakıma'a yönelik Ukrayna saldırısı ne anlama geliyor?

Türkakıma'a yönelik Ukrayna saldırısı ne anlama geliyor?
Vezirler ve piyonlar: Ukrayna Savaşının gölgesinde Amerikan lobileri

Vezirler ve piyonlar: Ukrayna Savaşının gölgesinde Amerikan lobileri
Ukrayna'ya milyonlarca euroluk yeni insani yardım paketi

Ukrayna'ya milyonlarca euroluk yeni insani yardım paketi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler