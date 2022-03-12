Zelenski'den Ukrayna halkına yeni mesaj: Rus ordusu kayıp yaşıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rus ordusu son yılların en büyük kaybını yaşıyor" dedi.
Zelenski, video mesaj ile yeni açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yeni askerler gönderdiğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna'nın mücadeleyi azaltma hakkı yok" dedi.
Zelenski, şöyle devam etti:
Şimdi hepimiz için verimli olma ve rutin işlerimizle ilgilenme zamanı. İşlerimizi yüzde 100 yerine getirmeli, meslektaşlarımıza yardım etmeli, yakınlarımızla ilgilenmeliyiz. Aynı zamanda savunmamız için varımızı yoğumuzu vermeliyiz. Bu, vatan, millet ve bağımsızlık savaşıdır.
Ukrayna askerleri Mariupol'deki insani koridor için ateşkese uyuyor. Rusya'ya da aynısını yapma çağrısında bulunuyoruz.
AB'ye üyelik için hızlı yol alma konusunda Avrupa Komisyonu ile çalışıyoruz. AB'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi bekliyoruz.
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