Ukrayna: 'Zelenski Putin ile görüşmeye hazır fakat ödün verilmeyecek'

11 Mart 2022 Cuma, 13:28

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva, bugün yaptığı açıklamasında Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya'da gerçekleştirdiği görüşme üzerinde durdu. Bakanların bir araya gelmesinin iyi bir adım olduğuna değinen Zhovkva, “Ancak nihai kararı veren Rusya Dışişleri Bakanı değil. Nihai karar savaşın son bulması, ateşkesin imzalanması, Rus askerlerinin çekilmedi ve bu tek bir kişinin (Putin) vereceği bir karar” ifadelerini kullandı.

'ÖDÜN VERİLMEYECEK'

Zhovkva, Zelenski'nin diplomatik çözüme hazır olduğunu belirtirken, Rus liderden veya yardımcısından bu yönde henüz bir açıklama gelmediğini ekledi. Zhovkva, “Zelenski, Putin ile doğrudan görüşmeye hazır ancak bu müzakereler sırasında herhangi bir ödün vermeyecek. NATO, Ukrayna'yı kabul etmeye hazır değilse Ukrayna tarafsızlığa açık. Ancak bu tür savaşların, korkunç saldırganlığın gelecekte de tekrar etmemesi için güçlü güvenlik garantileri istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Avrupa'nın güvenliğini yenilemek için Putin ve komşularıyla çalışmak istediğini dile getiren Zhovkva, “Ülkem, Ukrayna halkı Avrupa ailesinin bir parçası olmayı hakkediyor. Ukrayna, Avrupa'nın güvenliği için savaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy masada olmadan Avrupa'nın güvenliği hakkında nasıl konuşabiliyor” dedi.