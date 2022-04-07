Zelenski Yunan Parlamentosu'nu birbirine kattı: Filiki Eterya'yı andı, yayına Nazi çıkardı

07 Nisan 2022 Perşembe, 17:53

Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşananlara ilişkin olarak video konferans yöntemiyle Yunan parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski; Ukrayna'nın, Yunanlar tarafından Hıristiyanlaştırılan Ortodoks ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek ülkelerine yardımlarından dolayı Yunan halkına ve devletine teşekkür etti.

Zelenski, parlamentoya yaptığı konuşmada, 1821'de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki topraklarda gerçekleşen Yunan isyanına atıfta bulunarak, “[Bugün] Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz” dedi.

VEKİLLER TOPLANTIYI TERK ETTİ

Öte yandan Zelenski'nin, video konferans çerçevesinde, "Size bir Yunan olarak hitap ediyorum" diyerek söze başlayan, neo-Nazi Azak Taburu üyelerinden birine söz vermesi Yunan kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Greek City Times'ın haberine göre, SYRIZA Milletvekilleri Nikos Filis, Todoris Dritsas ve Yannis Giolas, Azok Taburu üyesinin yayına çıkmasının ardından oturumu terk etti. SYRIZA lideri Aleksis Çipras, konuya ilişkin demecinde, “Neo-Nazi Azak Taburu üyelerinin Yunan Parlamentosu'ndaki konuşması bir meydan okumadır. Bu tarihi bir utanç. Ukrayna halkıyla dayanışma söz konusudur, ancak Nazilerin parlamentoda söz hakkı olamaz” dedi. Bunun üzerine Yunan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, "Bir Azak Taburu üyesinin mesajının dahil edilmesi yanlış ve uygunsuzdu" dedi.

Zelensky görüntülü konuşmasını Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo, Başbakan Kriyakos Mitçotakis, ana muhalefetteki SYRIZA-İlerleme İttifakı lideri Aleksis Çipras, muhalefetteki Değişim Hareketi (KINAL) meclis grubu başkanı Mihalis Katrinis ve MeRA25 temsilcisi Yorgos Logiadis'in huzurunda yaptı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), MeRA25 ve sağcı Elliniki Lysi'nin meclis grupları toplantıya katılmadı.

FİLİKİ ETERYA CEMİYETİ

Filiki Eterya (Dostluk Cemiyeti), Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanması hedefiyle 1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç Yunan tarafından Odessa'da kuruldu. 12 Nisan 1820 tarihinde cemiyetin başına Rus çarı I. Aleksandr'ın yaveri Aleksandros İpsilantis atandı.

Eflak-Boğdan, Mora ve Girit isyanlarında aktif rol oynayarak Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak isteyen cemiyet, Megali İdea (Büyük İdeal) düşüncesiyle, bugün Türkiye sınırlarında bulunan Anadolu toprakları ve İstanbul'u da içine alan 'Büyük Yunanistan'ı kurmak için faaliyetler yürüttü.