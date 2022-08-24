Zelenski’nin ‘Bağımsızlık Günü’ gömleği gündem oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Ukrayna'nın ‘Bağımsızlık Günü’ giydiği gömlek sosyal medyada gündem oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin giydiği ‘vışıvanka’ adı verilen geleneksel Ukrayna gömleğindeki tank ve zırhlı araç işlemesi sosyal medyada gündem oldu.
Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Volodimir Zelenski’nin haki rengi bir gömlek giydiği görüldü.
Vışıvanka adı verilen, Ukrayna ve Belarus’ta geleneksel olan gömleğin üzerindeki işlemeler ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Gömleğin üst kısmındaki işlemede bir kadın ve erkek figürü görülürken; ortasında Ukrayna yapımı BTR-3E1 tipi zırhlı araç ve en altta da tank görüldü.
Video Haberler
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- İmamlar seçim için sahada
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- Marmaris'te safari aracı devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- 'Yüzde 100’lük fiyat artışı olabilir'
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası