Zelenski'nin eski danışmanı ateş püskürdü: Kendi aptallığımız yüzünden kaybettik

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:39

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:39

Ocak 2023'te istifa eden Ukrayna eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, “Ukrayna'nın, Rusya ile savaşı kaybetmesinin başlıca nedeninin Ukrayna halkının başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlenememesi” olduğunu savundu.

Arestoviç, Batı'nın Ukrayna'ya ilişkin söyleminin tonunun değişmesinin önemli bir politika değişikliğine işaret ettiğini savundu.

Arestoviç, “ABD Başkanı Donald Trump, bize danışmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile işleri halledecek, çünkü gerçekliği inkar edenlerle ilişki kurmak nafile” dedi.

Arestoviç, “Savaşı kendi aptallığımız, gururumuz ve inatçılığımız yüzünden kaybettik. Gerçekte biz kendi kendimizi yendik. Her bireyin haklı ve herkesin kolektif olarak suçlu olduğu bir karşılıklı nefret ve hoşgörüsüzlük toplumu yarattık” diye ekledi.

NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

14 Ocak 2023'te Dnipro'da 9 katlı bir apartmana füze isabet etti, 40'tan fazla sivil hayatını kaybetti. Ukrayna, saldırının Rus ordusu tarafından düzenlendiğini açıkladı, Rusya ise iddiaları yalanladı.

Saldırıyla ilgili tartışmalar devam ederken Arestoviç, katıldığı bir programda, Dnipro'da bir binaya füze isabet etmesinin "Ukrayna hava savunma güçlerinin hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini" söyledi.

Sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Arestoviç, istifasını duyurarak, "İstifa mektubunu yazdım. Uygar davranış örneği göstermek istiyorum. Temel bir hata istifa gerektirir" dedi.

Arestoviç, Dnipro sakinlerinden ve Ukrayna halkından da özür diledi.